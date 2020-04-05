В Москве число зараженных коронавирусом увеличилось на 536 человек

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5 апреля 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Роспотребнадзор сообщил, что за сутки в Москве зарегистрировано 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в воскресенье, 5 апреля.

«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3 893 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что все выявленные случаи обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов.

Напомним, что в Москве наибольшее количество зараженных по сравнению с другими регионами. При этом, по данным на 4 апреля, среди них 27 человек скончались, 194 - выздоровели.

Общее количество заболевших в России составляет 4731 человек, из них 333 – выздоровели, 43-умерли.