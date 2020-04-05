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В Москве за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 19 детей

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 19 детей
лаборатория, pixabay.com
В Москве диагноз "коронавирусная инфекция" за минувшие сутки был подтвержден у 23 человек старше 80 лет, а также у 19 детей. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
 
Информации о том, в каком состоянии находятся заболевшие COVID-19 дети к настоящему моменту не поступало.
 
Ранее в воскресенье, 5 апреля, сообщалось, что в Москве зарегистрировано 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности на территории российской столицы сейчас зафиксировано 3893 случая заболевания коронавирусом нового типа.
ЕТ
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