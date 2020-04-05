Доктор Комаровский перечислил свои первые действия при симптомах коронавируса

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5 апреля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие действия будет предпринимать в борьбе с симптомами коронавирусной инфекции. По его словам, сначала следует обязательно обзвонить всех, с кем он контактировал.

Комаровский отметил, что к ним в гости давно никто не приходит, а живет он с супругой, которая не покидает квартиру. При этом он объяснил, что начнет пить много жидкости: чай и компот, а также есть фрукты.

«Если будет в горле свербить - буду сосать какие-нибудь таблетки. Если повысится температура и мне будет плохо - приму парацетамол», - пояснил он, отметив, что противовирусные препараты и цинк использовать не будет.

Эксперт добавил, что проверит влажность в помещении и температуру, не выше 20 градусов.

Ранее сообщалось, что коронавирус нового типа заподозрили у мужчины, который путешествовал по Европе, а затем прибыл из Москвы на Чукотку.