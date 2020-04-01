Ученые назвали самый явный возможный симптом заражения коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 апреля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Ученые, работающие в Имперском колледже Лондона, назвали самый явный возможный признак заражения коронавирусом COVID-19, который представляет смертельную опасность для человека. Это потеря обоняния и вкуса.

Как сообщает интернет-портал AsiaOne, британские специалисты изучили информацию, собранную с помощью приложения для отслеживания симптомов коронавируса. Выяснилось, что почти 60%, зараженных COVID-19, во время болезни перестают чувствовать запахи и вкусы.

Ранее сообщалось, что в экспертном сообществе спрогнозировали превращение всего мира в «один большой Донбасс» из-за пандемии коронавируса. По данному вопросу высказался сетевой аналитик Сергей Васильев.