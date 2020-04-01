Оглашен прогноз о превращении всей Земли в «один большой Донбасс» из-за COVID-19

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1 апреля 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новые известия»

Испанский военный, Clara Margais / globallookpress.com

Пандемия коронавируса COVID-19 превратит всю Землю в «один большой Донбасс», «набор депрессивных авторитарных государств». С соответствующим прогнозом выступил сетевой аналитик Сергей Васильев.

Как отметил Васильев, события, произошедшие на Украине в 2014 году, «перекинули» богатый Донбасс «в абсолютно новую реальность», где он является депрессивным регионом с крайне низким уровнем жизни населения.

В связи с боевыми действиями вокруг самопровозглашенных ДНР и ЛНР установили границу, пересечь которую проблематично. Полностью прекратилось авиационное сообщение, оборвались логистические связи местного бизнеса с внешним миром. При этом усилилась роль силовых структур в жизни общества.

По словам Сергея Васильева, в настоящий момент подобная картина наблюдается в Италии и Испании, столкнувшихся с распространением коронавируса. Эксперт допустил, что в скором времени на современный Донбасс из-за COVID-19 станут похожими такие государства, как ФРГ, Великобритания и Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший командир ополченцев ДНР, придумал способ забрать у Киева весь Донбасс без войны.