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1 апреля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Одобрение Верховной Радой Украины закона о приватизации земли поможет самопровозглашенным республикам Донбасса забрать у Киева всю территорию региона без ведения боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Ходаковский, бывший командир ополчения ДНР.

Ходаковский предложил сначала скупить «серые зоны», чтобы затем выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. «Осел, груженный золотом, откроет любые ворота», – вспомнил экс-командир изречение македонского царя Филиппа II.

Ранее в среду сообщалось, что юрист Андрей Портнов заявил о начале «распада» украинской государственности после принятия земельного закона.