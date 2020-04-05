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Коронавирус заподозрили у мужчины, приехавшего из Москвы на Чукотку

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус заподозрили у мужчины, приехавшего из Москвы на Чукотку
пробирки, pixabay.com
Заболевание коронавирусом нового типа заподозрили у мужчины, который путешествовал по Европе, а затем прибыл из Москвы на Чукотку. Соответствующую информацию предоставило правительство региона.
 
Предварительный тест на COVID-19 показал положительный результат у гражданина, который 31 марта прибыл из Москвы в поселок Угольные Копи. У пациента в настоящий момент нет никаких симптомов коронавирусной инфекции. Еще в аэропорту молодой мужчина получил постановление о самоизоляции.
 
Первичный анализ гражданина будет направлен в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске завтра для подтверждения или опровержения пробы.
ЕТ
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