Коронавирус заподозрили у мужчины, приехавшего из Москвы на Чукотку

Заболевание коронавирусом нового типа заподозрили у мужчины, который путешествовал по Европе, а затем прибыл из Москвы на Чукотку. Соответствующую информацию предоставило правительство региона.

Предварительный тест на COVID-19 показал положительный результат у гражданина, который 31 марта прибыл из Москвы в поселок Угольные Копи. У пациента в настоящий момент нет никаких симптомов коронавирусной инфекции. Еще в аэропорту молодой мужчина получил постановление о самоизоляции.

Первичный анализ гражданина будет направлен в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске завтра для подтверждения или опровержения пробы.