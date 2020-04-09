Станислав Садальский объяснил, почему не осуждает людей за нарушение самоизоляции

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9 апреля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский отметил в интервью корреспонденту "АН", что режим самоизоляции – это дело совести и ответственности каждого.

Садальский пояснил, что не хочет уговаривать людей сидеть дома: "Когда известные личности и обеспеченные люди находятся в загородных домах – это одна история, а вот для тех, кто ютится в маленьких квартирах, нахождение в замкнутом пространстве превращается в сущий ад". По словам актёра, каждый может поступать так как он считает нужным, слушая свой внутренний голос. Эта мера ответственности личности – таков закон жизни.

Станислав Садальский заботится о своём здоровье и продолжает посещать лечебное учреждение с целью поддержания иммунитета. При этом актёр применяет необходимые меры предосторожности, но маску не надевает, так как не уверен в её пользе.