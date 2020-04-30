Доктор Комаровский высказался о чипировании и мировом заговоре

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30 апреля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети, Евгений Комаровский

Популярный доктор Евгений Комаровский прокомментировал обсуждения в некоторых СМИ и соцсетях о том, что коронавирус является всемирным заговором для массового чипирования людей.

Комаровский сообщил, что ему поступает много вопросов с просьбой прокомментировать эту ситуацию и высказать свое мнение:

"Ребята, на эту тему можно говорить годами. Вы либо в это верите, либо в это не верите. Я в это не верю",— отметил он.

Высказывания о том, что "самый главный злодей современности Билл Гейтс" хочет каждому поставить чип, "выглядят как совершенно очевидная запугивающая сказка", добавил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский назвал наиболее опасные места во время пандемии коронавируса.