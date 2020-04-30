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Доктор Комаровский высказался о чипировании и мировом заговоре

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский высказался о чипировании и мировом заговоре
фото: соцсети, Евгений Комаровский

Популярный доктор Евгений Комаровский прокомментировал обсуждения в некоторых СМИ и соцсетях о том, что коронавирус является всемирным заговором для массового чипирования людей.

Комаровский сообщил, что ему поступает много вопросов с просьбой прокомментировать эту ситуацию и высказать свое мнение:
"Ребята, на эту тему можно говорить годами. Вы либо в это верите, либо в это не верите. Я в это не верю",— отметил он.

Высказывания о том, что  "самый главный злодей современности Билл Гейтс" хочет каждому поставить чип, "выглядят как совершенно очевидная запугивающая сказка", добавил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский назвал наиболее опасные места во время пандемии коронавируса.

НС

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