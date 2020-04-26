Доктор Комаровский назвал наиболее опасные места во время пандемии коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 апреля 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, дистанция

Евгений Комаровский объяснил, что вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов. Соответственно, самый большой риск находиться рядом с зараженными и сидеть в плохо проветриваемых помещениях.

Поэтому палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии. Вообще палаты в больницах возглавляют список мест, где "максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу, потенциально способную убить". Также Комаровский называет места, несущие наибольшую опасность - храм, казарма, тюремная камера, метро. Все помещения, где скапливается много народу.

Особо врач отметил дома престарелых и инвалидов. Там собраны люди, для которых и одна инфицирующая доза - смертельный риск, при этом помещения в таких местах редко проветривают, поскольку и так все мерзнут.

Доктор Комаровский пишет, что теперь вы сами можете ответить на вопросы: почему умерла молодая здоровая медсестра? Почему такие ужасы в тюрьмах и домах престарелых? Почему нельзя собираться толпой? Почему там, где не боятся сквозняков, болеют реже и легче? Почему закрывать парки - это странно?

Ранее Евгений Комаровский рассказал, что применение ИВЛ для поддержки больных коронавирусом оказалось совсем не так полезно, как считали на начальном этапе пандемии COVID-19.