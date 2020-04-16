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Врач Комаровский объяснил, почему ИВЛ - это большое количество проблем

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Врач Комаровский объяснил, почему ИВЛ - это большое количество проблем
фото: соцсети, Евгений Комаровский

Как рассказал врач Евгений Комаровский, применение ИВЛ для поддержки больных коронавирусом оказалось совсем не так полезно, как считали на начальном этапе пандемии COVID-19.

Использование ИВЛ необходимо во время проведения операций, когда человек не может сам дышать, или при мышечной дистрофии, не позволяющей человеку дышать самостоятельно. При отсутствии проблем с бронхами и мышцами аппарат ИВЛ не только бесполезен, но и приносит вред, поскольку создает дополнительную нагрузку на легочную ткань,  и повреждает ее.

Когда идет искусственная вентиляция легких, больной находится в медикаментозном сне, он неподвижен. "Это провоцирует бактериальные осложнения. Сам аппарат повреждает легкие дополнительно. ИВЛ – это огромное количество проблем", - отметил Комаровский. Так что ИВЛ нужно проводить только в исключительных случаях и  "суперсовременными аппаратами".  Под контролем должно быть состояние легких больного, а это возможно только с помощью компьютерной томографии. "В условиях отсутствия КТ и контроля крови ИВЛ превращается в стрельбу из пушек по воробьям и сплошь и рядом убивает не воробьев", - считает Комаровский.

НС

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