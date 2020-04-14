Врач Комаровский объяснил, почему коронавирус на Украине резко «помолодел»

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14 апреля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

кадр из видео, Евгений Комаровский

Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем видеоблоге объяснил, почему на Украине все больше молодых людей заражаются COVID-19. Он считает, что это вызвано несколькими факторами.

Как отмечает Комаровский, украинская молодежь слишком активна, и вместо самоизоляции и помощи пожилым людям "носится по поликлиникам" с требованием проверить их на коронавирус.

Еще одной причиной врач называет недоверие, неуважение в стране к медикам. Вместо следования их рекомендациям, молодые люди начинают требовать повторного тестирования, даже если тревожные симптомы отсутствуют. "В странах более развитых, где люди больше доверяют государству и медицине, только врач определяет, кому делать тесты". К нему относятся с уважением, и считают его слово законом. "У нас же чем ты громче орешь, чем больше у тебя связей – а если ты еще и прокурор, депутат, судья, полицейский и начальник, конечно, тебя будут тестировать в первую очередь. Не группу риска, не тех, кому тяжело", - заявил Евгений Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский перечислил, что нужно делать, если появились первые симптомы заражения коронавирусной инфекцией.