Доктор Комаровский рассказал, как поступать при первых симптомах коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 апреля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Телеведущий и врач Евгений Комаровский перечислил, что нужно делать, если появились первые симптомы заражения коронавирусной инфекцией.

«Если вы чувствуете, что заболеваете, и вы молодой человек, который не находится в потенциальной группе риска (у вас нет сопутствующих заболеваний, иммунодефицитного состояния), то не надо никуда бежать», - написал доктор Комаровский.

Он отметил, что молодым людям в первую очередь при проявлении симптомов нужно остаться дома и проанализировать, кто из людей группы риска мог с ними контактировать в последнее время. Врач добавил, что будь это коронавирус или просто ОРВИ, необходимо соблюдать домашний режим, чтобы не распространять инфекцию дальше.