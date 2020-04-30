В Роспотребнадзоре сравнили COVID-19 и «испанку»

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30 апреля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Испанский грипп ("испанка") и коронавирус похожи по симптомам и путям передачи, но имеют существенные отличия, рассказала глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам эксперта, инкубационный период "испанки" более короткий, и чаще всего занимает менее суток. У болезни резкое начало - повышается температура, позднее начинает болеть горло, присоединяется кашель. Осложнения, такие как пневмония и энцефалит, при "испанке" могут развиваться уже в первый день, но чаще на третьи-пятые сутки.

"Испанка" и коронавирус передаются одинаково, преимущественно воздушно-капельным путем, поэтому заражается большое количество людей, оба заболевания проявляются часто довольно высокой температурой тела, выраженной интоксикацией, при которой ломит мышцы и болит голова, горло и мучает сильный кашель, отметила сходства вирусов Руженцова.

Эпидемия "испанки" бушевала в 1918-1922 годах, вероятней всего, была самой массовой эпидемией гриппа за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших.

Ранее ученые из Великобритании провели исследование и установили, что генетика влияет на восприимчивость человека к коронавирусу нового типа, а также на то, какие симптомы у него вызовет COVID-19.