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Ученые выявили связь между наследственностью и восприимчивостью к COVID-19

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: medRxiv

Ученые выявили связь между наследственностью и восприимчивостью к COVID-19
микроскоп, pixabay.com
Ученые из Великобритании провели исследование и установили, что генетика влияет на восприимчивость человека к коронавирусу нового типа, а также на то, какие симптомы у него вызовет COVID-19.
 
В исследовании, проведенном британскими специалистами, приняли участие 728 пар близнецов, 87% из которых – женщины. Результаты показали, что чаще наследственный фактор влиял на возникновение при коронавирусной инфекции усталости, горячечного бреда, лихорадки, одышки, потери обоняния и диареи.
 
Генетика, однако, не оказывала никакого влияния на кашель, охриплость голоса, боли в груди и боли в животе.
 
ЕТ

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