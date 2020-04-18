Врач-иммунолог определил причину тяжелых форм заблевания коронавирусом у молодых людей

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18 апреля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

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Врач-иммунолог, французский профессор Жан-Лоран Казанова объяснил, почему тяжело болеют зараженные коронавирусной инфекцией COVID-19 не только возрастные люди с хроническими серьёзными заболеваниями, но и люди молодого возраста и дети.

Доктор из Франции считает, что причиной тяжелого течения коронавируса у людей, которые не относятся к группе риска, может быть генетическая предрасположенность. В интервью газете Le Monde Казанова отметил, что тяжелые формы заболевания и смерти от коронавируса зафиксированы среди детей, подростков и еще не старых взрослых. По его словам, "здесь речь не идет о двух главных факторах риска: взрослом возрасте и хронических заболеваниях. "Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус", — объяснил профессор.

Казанова предполагает, что у заразившегося COVID человека может быть существующая в генах уязвимость к этой инфекции, но она никак не проявляется до контакта с вирусом, а потом приводит к тяжелой форме заболевания заразившегося, человек даже оказывается в таком состоянии, что приходится помещать его в реанимацию и даже подключать к аппарату ИВЛ.