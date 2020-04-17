Врач перечислил три смертельно опасных фактора при COVID-19

Главный врач Англии Крис Уитти назвал факторы, которые существенно увеличивают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции. Число жертв COVID-19 в Великобритании достигло 14 576 человек.

Уитти отметил, что первым фактором, который может повысить риск заболевания и летального исхода, является преклонный возраст пациентов. Кроме того, в зоне риска находятся люди с различными хроническими заболеваниями. Также, по словам главного врача Англии, мужчины значительно чаще женщин заражаются коронавирусом нового типа.