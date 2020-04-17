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Врач перечислил три смертельно опасных фактора при COVID-19

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

Врач перечислил три смертельно опасных фактора при COVID-19
врач, коронавирус, pixabay.com
Главный врач Англии Крис Уитти назвал факторы, которые существенно увеличивают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции. Число жертв COVID-19 в Великобритании достигло 14 576 человек.
 
Уитти отметил, что первым фактором, который может повысить риск заболевания и летального исхода, является преклонный возраст пациентов. Кроме того, в зоне риска находятся люди с различными хроническими заболеваниями. Также, по словам главного врача Англии, мужчины значительно чаще женщин заражаются коронавирусом нового типа.
 
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в разных местах планеты зафиксировано уже более 2 миллионов случаев COVID-19. Скончались свыше 139 тысяч пациентов.
ЕТ

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