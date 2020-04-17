Количество жертв COVID-19 в Великобритании достигло 14 576 человек

В Великобритании количество жертв коронавируса нового типа за сутки увеличилось на 847 человек. В общей сложности число скончавшихся из-за COVID-19 в Соединенном Королевстве достигло 14 576 человек.

Подчеркивается, что за сутки число заразившихся граждан на британской территории составило 5 599. Общее количество зараженных в стране увеличилось до 108 692 человек.