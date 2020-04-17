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Количество жертв COVID-19 в Великобритании достигло 14 576 человек

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв COVID-19 в Великобритании достигло 14 576 человек
вспышка коронавируса, Ray Tang/XinHua
В Великобритании количество жертв коронавируса нового типа за сутки увеличилось на 847 человек. В общей сложности число скончавшихся из-за COVID-19 в Соединенном Королевстве достигло 14 576 человек.
 
Подчеркивается, что за сутки число заразившихся граждан на британской территории составило 5 599. Общее количество зараженных в стране увеличилось до 108 692 человек.
 
Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В мире к настоящему моменту выявлено более 2 миллионов случаев заражения, скончались свыше 135 тысяч человек.
ЕТ

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