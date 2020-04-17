Вирусолог объяснил, как можно «убить» COVID-19

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17 апреля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн оценил исследование французских ученых о том, может ли высокая температура уничтожить COVID-19 и рассказал о способах "убить" вирус.

Ранее исследователи из Университета Прованса нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, однако выяснилось, что при таком воздействии некоторые штаммы все еще могли размножаться. Дезактивировать COVID-19 получилось только после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Анатолий Альтштейн в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что применяемая в лабораториях температура 60 градусов обычно достаточна для уничтожения вирусов, однако положительный результат зависит и от других условий. Поэтому, по словам вирусолога, лучше перестраховаться и прибегнуть к кипячению.

Эксперт также заметил, что на одежде коронавирусу выжить сложно, поскольку при стирке используется не только горячая вода, но и стиральный порошок. Что касается овощей и фруктов, то их тоже желательно промывать водой и моющим средством.