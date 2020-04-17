Ученые выяснили, может ли коронавирус погибнуть при температуре 60 градусов

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17 апреля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: сайт Роспотребнадзора

Французские ученые из Университета Экс-Марсель попытались выяснить, может ли погибнуть новый тип коронавируса SARS-CоV-2 при нагревании до 60 градусов – именно такую температуру чаще всего используют при дезинфекции материалов в большинстве лабораторий осуществляется именно при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа.

Для эксперимента ученые поместили штамм коронавируса в две пробирки – стерильную и с биоматериалом. При нагреве в чистой среде вирусы погибли, а вот в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.

Сообщается, что уничтожить вирус получилось только после того, как пробирку грели в течение 15 минут при температуре 92 градуса.

По итогам своего исследования, ученые посоветовали медикам внимательно относиться к дезинфекции, в особенности анализов на COVID-19, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией.

Ранее в МЧС заявили о бесполезности ношения медицинских масок на улице.