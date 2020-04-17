В МЧС заявили о бесполезности ношения медицинских масок на улице

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17 апреля 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Специалисты МЧС России рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии.

«Ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом», – говорится в сообщении.

Медики МЧС считают, что маска полезна в местах с большим скоплением людей: в магазине, общественном транспорте, при уходе за больными ОРВИ и общении с людьми, имеющими признаки заболевания.

Сопротивляемость организма к инфекции может увеличить здоровый образ жизни. Сегодня у большинства россиян есть возможность высыпаться – это одно из главных условий поддержки иммунитета.

Кроме этого, необходимо есть продукты, богатые витаминами, минералами и белками.

Ранее в МЧС рассказали, как справиться со стрессом в период самоизоляции.