В МЧС заявили о бесполезности ношения медицинских масок на улице

Специалисты МЧС России рекомендуют отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии.
«Ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом», – говорится в сообщении.
Медики МЧС считают, что маска полезна в местах с большим скоплением людей: в магазине, общественном транспорте, при уходе за больными ОРВИ и общении с людьми, имеющими признаки заболевания.
Сопротивляемость организма к инфекции может увеличить здоровый образ жизни. Сегодня у большинства россиян есть возможность высыпаться – это одно из главных условий поддержки иммунитета.
Кроме этого, необходимо есть продукты, богатые витаминами, минералами и белками.
Ранее в МЧС рассказали, как справиться со стрессом в период самоизоляции.