Коронавирус 29 апреля: почему люди в химзащите хоронят людей в поле, а выплаты гражданам от правительства не помогут

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29 апреля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Число зараженных коронавирусом в мире на сегодня составляет 3 146 155 человека. Погибли 218 044 пациентов. Выздоровели– 965 949. Между тем В. Путин вчера объявил продолжение нерабочих дней до 11 мая, а в Минздраве назвали важнейший симптом COVID-19.

• Первый заместитель председателя комитета Совета федераций по социальной политике Валерия Рязанский призвал россиян строго соблюдать ограничения, принятые из-за распространения коронавируса. По его словам, президент четко дал понять, что пик не пройдет, а режим повышенной готовности не снижается. Смягчения ограничительных мер можно ожидать к концу мая.

• «Комбикормом кормят, в свинарнике живем!» , сотни вахтовиков месторождения «Газпрома» вышли на митинг в Якутии. Вахтовики Чаяндинского месторождения «Газпрома», закрытого на карантин после обнаружения коронавируса у 23 человек, вышли на массовый несогласованный митинг из-за условий проживания и потребовали вывезти их с территории месторождения.

• Володин призвал Центробанк разъяснить, почему некоторые страны раздают своим гражданам деньги, но это не спасает людей во время пандемии. «27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того, чтобы подключиться к ИВЛ, надо 72 тысяч долларов. А выдают им по тысяче. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся», – заявил Володин. При этом он отметил, что медицина в США многого достигла, но система здравоохранения у них не соответствует той демократии, которую они проповедуют.

«Когда мы говорим о здравоохранении и медицине, здравоохранение, как жизнь показала, в России лучше, чем в США несмотря на то, что у них медицина многого достигла, и где‑то даже больше, чем наша», – считает председатель ГД.

• На грани восстания. Ошибки властей вызывают протесты и бунты.Коронавирусная пандемия продолжает своё шествие по планете. Сейчас один из её эпицентров находится в России. В нашей стране почти 100 000 заражённых.

• В Минздраве заявили: важнейший симптом коронавируса — не кашель, а отдышка. Высокой температуры или кашля может не быть, но нехватка воздуха говорит о срочной необходимости обратиться за мед помощью.

• Власти Саранска объяснили, по какой причине люди в противогазах хоронят людей в поле. Ранее сообщалось, что бригады в костюмах химзащиты проводят похороны неподалеку от аэропорта города. В пресс-службе администрации города уточнили, что речь идет о траурных мероприятиях на новом городском кладбище в поселке Пушкино городского округа Саранск. Несколько лет назад действующее кладбище расширили на 40 гектаров, с апреля текущего года это пространство начали использовать под новые захоронения. Подчеркивается, что сейчас там расположены всего несколько могил.

Респираторы и костюмы химзащиты на работниках кладбища объясняются тем, что в городе введены правила безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Власти Саранска уточнили, что так хоронят всех людей, вне зависимости от причины кончины.

• Как государство нарушает наши права на карантине, а мы наматываем сопли на кулак и нищаем. Сидим мы, значит, все по домам. Носа не показываем. Опасно. Сверху в это же время вещают о том, как нас берегут. И сжирают с нашими же правами и достоинством, даже не давясь. Жуют тщательно, смакуют. А мы терпим. И по Достоевскому, страданием своим наслаждаемся.