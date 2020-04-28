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Власти Саранска объяснили, почему люди в противогазах и костюмах химзащиты хоронят умерших в поле

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

Власти Саранска объяснили, почему люди в противогазах и костюмах химзащиты хоронят умерших в поле
противогазы, pixabay.com
Власти Саранска объяснили, по какой причине люди в противогазах хоронят людей в поле. Ранее сообщалось, что бригады в костюмах химзащиты проводят похороны неподалеку от аэропорта города.
 
В пресс-службе администрации города уточнили, что речь идет о траурных мероприятиях на новом городском кладбище в поселке Пушкино городского округа Саранск. Несколько лет назад действующее кладбище расширили на 40 гектаров, с апреля текущего года это пространство начали использовать под новые захоронения. Подчеркивается, что сейчас там расположены всего несколько могил.
 
Респираторы и костюмы химзащиты на работниках кладбища объясняются тем, что в городе введены правила безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Власти Саранска уточнили, что так хоронят всех людей, вне зависимости от причин их кончины.
 
Напомним, к настоящему моменту на территории Мордовии выявлены 592 случая заражения COVID-19, скончались два человека.
ЕТ

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