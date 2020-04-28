Столица ЯНАО осталась без хирургов из-за вспышки COVID-19

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28 апреля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

больничный коридор, pixabay.com

Столица ЯНАО Салехард осталась без хирургов из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сотрудников хирургического отделения Салехардской окружной клинической больницы изолировали на две недели.

Подчеркивается, что медики контактировали с зараженными COVID-19. Теперь жители Салехарда получают хирургическую помощь в больницах Лабытнанги и Аксарки.

Источники URA.RU в Салехардской окружной клинической больнице утверждают, что данная ситуация возникла из-за допущенных в медицинском учреждении нарушений, а также халатности. Якобы один из врачей продолжал направлять пациентов на операции, выдавая плановую помощь за экстренную. После операции у одной из больных был подтвержден коронавирус нового типа. Известно, что заражены врач и медсестра СОКБ.