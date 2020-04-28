Столица ЯНАО осталась без хирургов из-за вспышки COVID-19

Столица ЯНАО Салехард осталась без хирургов из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сотрудников хирургического отделения Салехардской окружной клинической больницы изолировали на две недели.
Подчеркивается, что медики контактировали с зараженными COVID-19. Теперь жители Салехарда получают хирургическую помощь в больницах Лабытнанги и Аксарки.
Источники URA.RU в Салехардской окружной клинической больнице утверждают, что данная ситуация возникла из-за допущенных в медицинском учреждении нарушений, а также халатности. Якобы один из врачей продолжал направлять пациентов на операции, выдавая плановую помощь за экстренную. После операции у одной из больных был подтвержден коронавирус нового типа. Известно, что заражены врач и медсестра СОКБ.