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Число случаев заражения COVID-19 в Костромской области выросло до 180

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число случаев заражения COVID-19 в Костромской области выросло до 180
маска, pixabay.com
Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Костромской области увеличилось до 180 человек. Согласно последним данным, за минувшие сутки подтвердились диагнозы еще у 22 граждан.
 
В администрации региона уточнили, что большинство случаев заболеваний возникли из-за контактов местных жителей с людьми, прибывшими из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также из-за нарушений норм самоизоляции.
 
Количество выздоровевших в Костромской области достигло 20 человек. За прошедшие 24 часа из больниц выписали 9 пациентов. Известно, что в регионе скончались три человека.
ЕТ
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