Число случаев заражения COVID-19 в Костромской области выросло до 180

В администрации региона уточнили, что большинство случаев заболеваний возникли из-за контактов местных жителей с людьми, прибывшими из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также из-за нарушений норм самоизоляции.

Количество выздоровевших в Костромской области достигло 20 человек. За прошедшие 24 часа из больниц выписали 9 пациентов. Известно, что в регионе скончались три человека.