Столетний партизан в Польше выздоровел после заражения COVID-19

Утром во вторник, 28 апреля, стало известно, что бывший польский партизан Станислав Бигос, которому в настоящий момент 100 лет, выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией в Варшаве.

Представитель Центрального клинического госпиталя МВД Польши Ивона Солтыс уточнила, что Станислав Бигос ранее также работал пожарным. Ему, несмотря на почтенный возраст, удалось побороть коронавирус нового типа.

Отметим, что на территории Польша количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в настоящий момент составляет почти 12 тысяч, скончались 563 пациента.