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Число выздоровевших в Турции от COVID-19 за сутки превысило количество зараженных

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Число выздоровевших в Турции от COVID-19 за сутки превысило количество зараженных
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки число выздоровевших от COVID-19 в Турции впервые превысило количество новых случаев заражения. Данную информацию предоставил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

За прошедшие 24 часа в стране был сделан 38 351 тест на коронавирус нового типа, выявлено 3 122 новых случая заражения, скончались 109 пациентов. Общее количество умерших в настоящий момент составляет 2 600, а зараженных – 104 912.

Министр уточнил, что за сутки выздоровели 3 246 пациентов, а общее число выздоровевших в Турции превысило 21,7 тыс. человек.

ЕТ

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