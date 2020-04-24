Число выздоровевших в Турции от COVID-19 за сутки превысило количество зараженных

За минувшие сутки число выздоровевших от COVID-19 в Турции впервые превысило количество новых случаев заражения. Данную информацию предоставил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа .

За прошедшие 24 часа в стране был сделан 38 351 тест на коронавирус нового типа, выявлено 3 122 новых случая заражения, скончались 109 пациентов. Общее количество умерших в настоящий момент составляет 2 600, а зараженных – 104 912.

Министр уточнил, что за сутки выздоровели 3 246 пациентов, а общее число выздоровевших в Турции превысило 21,7 тыс. человек.