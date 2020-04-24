Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

24 апреля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Ahmed Deeb/dpa

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках телефонных переговоров обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

В администрации лидера Турции вечером в пятницу, 24 апреля, уточнили, что стороны в ходе беседы также поделились мнениями о шагах, которые будет необходимо предпринять после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Более того, подчеркивается, что Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель во время разговора обсудили двусторонние отношения и некоторые региональные проблемы.