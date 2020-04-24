Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с COVID-19

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с COVID-19
канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Ahmed Deeb/dpa
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках телефонных переговоров обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавируса нового типа.
 
В администрации лидера Турции вечером в пятницу, 24 апреля, уточнили, что стороны в ходе беседы также поделились мнениями о шагах, которые будет необходимо предпринять после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
 
Более того, подчеркивается, что Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель во время разговора обсудили двусторонние отношения и некоторые региональные проблемы.
ЕТ

Общество

Политолог рассказал, к чему может привести введение режима ЧС из-за пандемии коронавируса

Политолог рассказал, к чему может привести введение режима ЧС из-за пандемии коронавируса

Россияне недавно устроили виртуальные митинги. Люди просили ввести в России режим ЧС, жаловались на потерю работы. Политолог Александр Малахов рассказал, к чему приведет введение режима ЧС или ЧП.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью