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Количество жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч
анализ крови, Kay Nietfeld/dpa
На территории Соединенных Штатов Америки количество жертв коронавируса нового типа превысило 50 тысяч. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 24 апреля, в университете Джона Хопкинса.
 
Согласно последним данным, к настоящему моменту коронавирусная инфекция в США унесла жизни 50 031 человека. Число случаев заражения COVID-19 в стране составляет 870 тысяч, с начала эпидемии выздоровели более 80 тысяч пациентов.
 
Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.
ЕТ

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