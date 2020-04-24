Минздрав: COVID-19 у детей протекает легче, чем у взрослых

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24 апреля 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

градусник, pixabay.com

Специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации заявили, что опыт пандемии показывает – коронавирус нового типа у детей протекает легче, а летальные исходы являются крайне редкими.

В Минздраве уточнили, что у детей, зараженных COVID-19 , развитие вирусной пневмонии менее характерно, чем у взрослых. Симптомы у них обычно не бывают тяжелыми. В ведомстве, однако, подчеркнули, что детей любого возраста следует держать в фокусе внимания, поскольку они оказывают огромное влияние на распространение коронавирусной инфекции в обществе.