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Минздрав: COVID-19 у детей протекает легче, чем у взрослых

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минздрав: COVID-19 у детей протекает легче, чем у взрослых
градусник, pixabay.com
Специалисты Министерства здравоохранения Российской Федерации заявили, что опыт пандемии показывает – коронавирус нового типа у детей протекает легче, а летальные исходы являются крайне редкими.
 
В Минздраве уточнили, что у детей, зараженных COVID-19, развитие вирусной пневмонии менее характерно, чем у взрослых. Симптомы у них обычно не бывают тяжелыми.
 
В ведомстве, однако, подчеркнули, что детей любого возраста следует держать в фокусе внимания, поскольку они оказывают огромное влияние на распространение коронавирусной инфекции в обществе.
ЕТ

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