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ВОЗ: заболеваемость коронавирусом не зависит от погоды

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом не зависит от погоды
COVID-19, pixabay.com
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что погода не влияет на заболеваемость коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 находится в легких, где "солнечный свет не поможет".
 
Президент США Дональд Трамп ранее заявил в беседе с журналистами, что коронавирус нового типа погибает в результате воздействия на него прямого солнечного света. Причем уничтожение вируса якобы занимает буквально одну минуту.
 
Мелита Вуйнович в свою очередь отметила, что COVID-19 не находится просто на улице и в свободном воздухе, а располагается внутри человеческого тела. Именно поэтому заболеть можно независимо от того, насколько солнечная за окном погода.
ЕТ

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