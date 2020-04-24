ВОЗ: заболеваемость коронавирусом не зависит от погоды

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что погода не влияет на заболеваемость коронавирусной инфекцией. По ее словам, COVID-19 находится в легких, где "солнечный свет не поможет".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в беседе с журналистами, что коронавирус нового типа погибает в результате воздействия на него прямого солнечного света. Причем уничтожение вируса якобы занимает буквально одну минуту.

Мелита Вуйнович в свою очередь отметила, что COVID-19 не находится просто на улице и в свободном воздухе, а располагается внутри человеческого тела. Именно поэтому заболеть можно независимо от того, насколько солнечная за окном погода.