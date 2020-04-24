Трамп предложил оригинальный способ лечения COVID-19

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24 апреля 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: соцсети

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил новый способ лечения коронавирусной инфекции при помощи солнечного света. Глава Белого дома заявил, что таким образом можно убить инфекцию за минуту.

Трамп выразил уверенность в том, что коронавирус COVID-19 быстро погибает от солнечного света, а значит людей можно лечить от болезни при помощи ультрафиолета.

«При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту», - заявил американский лидер. При этом он не рассказал, откуда у него появилась такая информация.