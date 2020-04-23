Обама не оценил медлительность Трампа в период пандемии

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23 апреля 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Барак Обама. Фото: соцсети

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама раскритиковал своего преемника Дональда Трампа за то, что нынешний глава страны медлит с введением настоящих мер по борьбе с коронавирусом.

Обама подчеркнул, что в Белом доме до сих пор не разработали четкий «Национальный план», по которому стоит действовать в сложившейся ситуации.

При этом бывший президент отметил, что в таких условиях руководство некоторых штатов начало самостоятельно предпринимать меры по профилактике распространения инфекции. Он отметил Массачусетс, где решили начать действовать, «пока ещё не слишком поздно».