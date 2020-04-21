Историк оценил намерение Трампа приостановить иммиграцию в США

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21 апреля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп, Tasos Katopodis/CNP/AdMedia

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин во вторник оценил намерение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановить иммиграцию в страну.

Ранее Трамп заявил, что из-за вспышки коронавируса и необходимости защитить рабочие места американцев он планирует подписать распоряжение о временной приостановке иммиграции в США.

Александр Кубышкин в беседе с Радио Sputnik заявил, что шансы осуществить свой план у президента Соединенных Штатов есть. По мнению историка, если демократы оперативно мобилизуют свой электорат, у них получится затормозить решение Дональда Трампа или даже наложить на него вето в палате представителей, однако глава страны может "пробить" этот закон, наложив собственное вето на это решение. Эксперт напомнил, что вопрос об иммиграции является очень важным компонентом предвыборной политики действующего президента США, поэтому он не может отступать от ключевых принципов, провозглашенных им еще в 2016 году.