Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

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21 апреля 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Tasos Katopodis/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен приостановить иммиграцию на территорию страны. Согласно последней информации, американский лидер анонсировал соответствующий указ.

Дональд Трамп подчеркнул, что столь жесткие меры был решено принять из-за "нападения со стороны невидимого врага" – пандемии коронавируса нового типа и необходимости защищать рабочие места граждан США.

По словам президента Соединенных Штатов, он подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции. Глава страны, однако, не уточнил, когда именно это произойдет.