Как государство нарушает наши права на карантине, а мы наматываем сопли на кулак и нищаем

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28 апреля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Сидим мы, значит, все по домам. Носа не показываем. Опасно. Сверху в это же время вещают о том, как нас берегут. И сжирают с нашими же правами и достоинством, даже не давясь. Жуют тщательно, смакуют. А мы терпим. И по Достоевскому, страданием своим наслаждаемся.

Во всех регионах страны для предотвращения распространения уханьской заразы ввели режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют не покидать дом, но разрешают выгуливать животных, выносить мусор и ходить в магазин на расстоянии до 100 м от дома. Социальная дистанция в 1,5 метра обязательна, а для пожилых старше 65 — строгий режим самоизоляции. Выходим в общем только по пропускам, ограничений непочатый край, а зараженных все больше. Плечами пожимаем, потому что то ли мы дураки, то ли еще черт знает что, но это вопрос уже другой. Потому что вводимые меры необходимы для борьбы с короной — это факт, вот только было бы неплохо еще и действовать в рамках действующего законодательства.

Поглядим. Ограничения прав граждан по закону могут вводиться только при режимах ЧС или ЧП. Вместе с этим ситуация патовая: мы все имеем право подать на правительство в суд, потому что те запреты, которые ввели в нашей стране, в режиме повышенной готовности — абсурд. Все, чего от нас требуют и за что штрафуют будет легально только если мы объявим ЧС. Но наши власти не пальцем деланные, потому решили и рыбку съесть и куда надо сесть. Во время ЧС ведь по пункту 1 статьи 24 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий ЧС — это обязательство России. В статье 29 закона «О чрезвычайном положении»: лицам, которые пострадали в результате обстоятельств для введения ЧП или в связи с мерами по их устранению или ликвидации последствий, возмещается материальный ущерб. И, конечно, этого не будет. Потому что компенсировать убытки власти не хотят, зато штрафуют мама не балуй. Всех без разбора.

Между тем, согласно статье 56 Конституции РФ, чрезвычайное положение на всей территории России и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом о ЧП. Там говорится, что он допускает временные и отдельные ограничения прав и свобод исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя. При этом не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20 (право на жизнь), 21 (право на достоинство личности, запрет на жестокое обращение и медицинские опыты без согласия человека), части 1 статьи 23 (неприкосновенность частной жизни и личной тайны), 24 (недопустимость сбора информации о частной жизни лица без его согласия), 28 (свобода совести и вероисповедания), части 1 статьи 34 (право на свободное использование своих способностей и имущества), части 1 статьи 40 (право на жилище), 46-54 (судебно-юридические аспекты, право не свидетельствовать против себя, право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов власти или должностных лиц).

Вместе с этим режим повышенной готовности не предполагает тех ограничений, которые введены последним указом мэра Москвы и постановлением губернатора Подмосковья. Региональные власти вправе принять решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, однако, ни мэр Москвы, ни губернатор Подмосковья такого решения не приняли. 68 же ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" вообще предусматривает исчерпывающий перечень полномочий органов власти в отношении граждан. Это эвакуация, информирование, спасательные работы, денежные выплаты, сбор информации. Никаких полномочий по ограничению передвижения, прекращению функционирования коммерческих организаций, самоизоляции и прочего законом не предусмотрено.

При этом отсрочки по уплате аренды и кредитов роли не сыграют, поскольку люди, которые уже находятся на грани банкротства, не смогут выплатить долг за арендные платежи или кредиты. Освобождение от тех же арендных платежей только у арендодателей в гос помещениях, а остальные выживают как могут. Кроме того, без режима ЧС, сложно доказать форсмажор. То есть, пока люди пытаются выкарабкаться из ямы, на местах решают свои вопросы. Даже последнее голосование было проведено с нарушениями, а людей отвлекли сладкими речами и недообещаниями.

Кто-то скажет: но у нас же есть поддержка государства! Материальные выплаты то дают! Дают. Президент выделил на выплаты зарплат сотрудникам компаний, которые относятся к субъектам малого и среднего бизнеса из расчета 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц. Этот минимум установлен Приказом Минтруда России от 09.08.2019 № 561н, однако, данная сумма не отвечает всем потребностям, особенно в настоящее время, так как людей нет возможности не только нормально питаться, а ещё платить все платежи и не дай Бог приобретать лекарств. Говорить о тех, кто не получает от государства ничего вообще, даже не будем.

И вишенка на торте: Президиум Верховного Суда и Президиум Совета судей РФ ограничили круг дел, которые могут быть рассмотрены судами в период так называемой самоизоляции. В соответствии с этим до 30 апреля в судах по-прежнему приостановлен личный прием граждан и суды рассматривают дела безотлагательного характера. Это значит, что мы, товарищи, можем нашими правами подтереться (хотя для чего, если за нас это уже сделали) и рассматривать их нарушение сейчас никто не будет. Делаем выводы.