«Комбикормом кормят, в свинарнике живем!», сотни вахтовиков месторождения «Газпрома» вышли на митинг в Якутии

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28 апреля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Вахтовики Чаяндинского месторождения «Газпрома», закрытого на карантин после обнаружения коронавируса у 23 человек, вышли на массовый несогласованный митинг из-за условий проживания и потребовали вывезти их с территории месторождения.

Они заявили, что в поселке нет изоляции и им даже не выдали медицинских масок, и сообщили о готовности обратиться с жалобами к президенту. "После тестирования 22 апреля результаты задерживают. Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет. Предпринимаемые начальством меры по изоляции ни к чему не приводят. Мы едим с общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное бельё", - перечисляют претензии протестующие в открытом письме.Видео митинга есть в Сети, но из-за излишне эмоциональной речи рабочих и требований Роскомнадзора мы не можем разместить его.

После митинга глава Якутии потребовал от "Газпрома" принять новые решения по разворачиванию медицинских сил на месторождении и вывозу людей, сообщает портал "Readovka".