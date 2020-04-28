Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

«Комбикормом кормят, в свинарнике живем!», сотни вахтовиков месторождения «Газпрома» вышли на митинг в Якутии

, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

«Комбикормом кормят, в свинарнике живем!», сотни вахтовиков месторождения «Газпрома» вышли на митинг в Якутии

Вахтовики Чаяндинского месторождения «Газпрома», закрытого на карантин после обнаружения коронавируса у 23 человек, вышли на массовый несогласованный митинг из-за условий проживания и потребовали вывезти их с территории месторождения.

Они заявили, что в поселке нет изоляции и им даже не выдали медицинских масок, и сообщили о готовности обратиться с жалобами к президенту. "После тестирования 22 апреля результаты задерживают. Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет. Предпринимаемые начальством меры по изоляции ни к чему не приводят. Мы едим с общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное бельё", - перечисляют претензии протестующие в открытом письме.Видео митинга есть в Сети, но из-за излишне эмоциональной речи рабочих и требований Роскомнадзора мы не можем разместить его.

После митинга глава Якутии потребовал от "Газпрома" принять новые решения по разворачиванию медицинских сил на месторождении и вывозу людей, сообщает портал "Readovka".

БИ

Общество

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

О том, что миллионных рекламных контрактов и зарплаты на Первом канале Ксении Собчак хватает разве что на шпильки догадываются многие, но о реальных бизнес-интересах семьи известно не было. До недавних пор...

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью