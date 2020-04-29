В Кузбассе рассказали о состоянии заболевших коронавирусом пациентов

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29 апреля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом нового типа пациентов. За минувшие сутки в регионе выявлено 12 случаев COVID-19.

«У нас пациенты есть и легкие, и средней степени тяжести, и тяжелые. И в процентном отношении есть статистика, что в удовлетворительном состоянии – это около 40%, средней степени тяжести – 57%, тяжелой степени тяжести – 4%», - пояснил он.

Цигельник отметил, что есть пациенты на искусственной вентиляции легких, а есть те, кого приучают к самостоятельному дыханию с помощью специальных тренировок.

Общее число заболевших в Кемеровской области оставило 126 человек, из них 11 – выздоровели, 2 – умерли.

В Новосибирской области выявлено 26 случаев, в том числе дети.

Ранее сообщалось, что всего от коронавируса в Москве скончались 546 человек.