В Москве умерли более 540 пациентов с коронавирусом

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29 апреля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве за минувшие сутки умерли 67 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно во вторник вечером, 28 апреля.

«В Москве скончались 67 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории России скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 44 – в столице. Общее количество умерших в Москве составило 546 человек. При этом 4130 выздоровели.

Отмечается, что 40 процентов заболевших по всей стране не имеют клинических проявлений болезни.