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В России за сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией
стетоскоп, pixabay.com
За прошедшие сутки на территории России скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией. Согласно последней информации оперативного штаба, с начала эпидемии в стране умерли 867 человек.
 
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа на российской территории подтвердили 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил оперативный штаб по контролю за ситуацией с распространением коронавируса нового типа.
 
Отмечается, что среди новых зараженных COVID-19 граждан РФ 40 процентов не имеют клинических проявлений болезни.
ЕТ
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