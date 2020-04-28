В России за сутки скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки на территории России скончались 72 пациента с коронавирусной инфекцией. Согласно последней информации оперативного штаба, с начала эпидемии в стране умерли 867 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа на российской территории подтвердили 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил оперативный штаб по контролю за ситуацией с распространением коронавируса нового типа.