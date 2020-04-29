В Новосибирской области число зараженных COVID-19 достигло 436 человек

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29 апреля 2020, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 29 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в среду, 29 апреля.

«… на 10.00 (6.00 мск) 29 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 29 человек … В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе восемь человек – на ИВЛ», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в детскую больницу №3 госпитализировано 78 детей с подозрением на коронавирус, в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 574 взрослых пациента, три человека – в Карасукской ЦРБ, два – в Черепановской и один – в Сузунской.

Общее число зараженных составило 436 человек, из них 23 ребенка. При этом 63 пациента выздоровели, 4 – умерли.