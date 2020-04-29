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В Минздраве рассказали, почему россияне реже болеют коронавирусом

, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве рассказали, почему россияне реже болеют коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Минздраве предположили, почему россияне меньше болеют коронавирусом, чем жители Европы. В ведомстве отметили низкую плотность населения страны, небольшую мобильность, а также высокий охват прививками БЦЖ.

«Россия – самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой», - заявили в ведомстве. Кроме того, из-за необходимости оформлять множество документов и разрешений, люди реже отправляются в туристические поездки по другим странам. Также в Минздраве отметили эффективность введенных в стране пер по профилактике и борьбе с коронавирусом.

АБ

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