Эпидемиолог рассказал, почему России удалось избежать жестких ограничений

В России за всё время борьбы с коронавирусной инфекцией так и не ввели карантинный режим. Эпидемиолог Александр Семенов объяснил, почему стране не понадобились настолько жесткие меры.
Семенов отметил, что при карантине, в отличие от самоизоляции, жизнь действительно замирает. «Настоящий карантин — это гораздо более полный запрет на все активности, передвижение, сообщение вплоть до введения войск и ограничительных мероприятий. Там запреты могут вводиться очень серьезно. Мы близко к этому не подходим», - считает эпидемиолог.
По его словам, сейчас Россия уже ближе к снятию ограничений, чем к введению карантина. Он отметил, что избежать жестких мер удалось благодаря упреждающей политике по защите и профилактике коронавирусной инфекции.