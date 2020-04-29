Эпидемиолог рассказал, почему России удалось избежать жестких ограничений

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29 апреля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России за всё время борьбы с коронавирусной инфекцией так и не ввели карантинный режим. Эпидемиолог Александр Семенов объяснил, почему стране не понадобились настолько жесткие меры.

Семенов отметил, что при карантине, в отличие от самоизоляции, жизнь действительно замирает. «Настоящий карантин — это гораздо более полный запрет на все активности, передвижение, сообщение вплоть до введения войск и ограничительных мероприятий. Там запреты могут вводиться очень серьезно. Мы близко к этому не подходим», - считает эпидемиолог.

По его словам, сейчас Россия уже ближе к снятию ограничений, чем к введению карантина. Он отметил, что избежать жестких мер удалось благодаря упреждающей политике по защите и профилактике коронавирусной инфекции.