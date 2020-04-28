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В Подмосковье рассказали, при каких условиях начнут снимать ограничения

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье рассказали, при каких условиях начнут снимать ограничения
Андрей Воробьев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

В оперативном штабе по ситуации с новым коронавирусом в Московской области сообщили, когда в Подмосковье могут начать снимать введенные из-за коронавируса ограничения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому действие ограничительных мер продлевается до 11 мая (понедельник) включительно. Отмечается, что послабления начнутся после того, как уровень заболеваемости в регионе начнет снижаться.

«Когда уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад, ограничения будут ослаблены. Но в ближайшее время просим вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции», - сказано в сообщении.

АБ

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