В Подмосковье рассказали, при каких условиях начнут снимать ограничения

В оперативном штабе по ситуации с новым коронавирусом в Московской области сообщили, когда в Подмосковье могут начать снимать введенные из-за коронавируса ограничения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому действие ограничительных мер продлевается до 11 мая (понедельник) включительно. Отмечается, что послабления начнутся после того, как уровень заболеваемости в регионе начнет снижаться.
«Когда уровень заболеваемости коронавирусом пойдет на спад, ограничения будут ослаблены. Но в ближайшее время просим вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции», - сказано в сообщении.