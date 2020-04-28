Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Подмосковье до 11 мая включительно будет действовать режим самоизоляции

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье до 11 мая включительно будет действовать режим самоизоляции
Фото: соцсети

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, до 11 мая включительно.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства. В документе, в частности, говорится о запрете на проведение в регионе спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

В Подмосковье, так же, как и в столице, решили приостановить организацию детского оздоровительного отдыха летом на базе школ.

ДВа

Общество

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

О том, что миллионных рекламных контрактов и зарплаты на Первом канале Ксении Собчак хватает разве что на шпильки догадываются многие, но о реальных бизнес-интересах семьи известно не было. До недавних пор...

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью