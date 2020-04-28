В Подмосковье до 11 мая включительно будет действовать режим самоизоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, до 11 мая включительно.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства. В документе, в частности, говорится о запрете на проведение в регионе спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
В Подмосковье, так же, как и в столице, решили приостановить организацию детского оздоровительного отдыха летом на базе школ.