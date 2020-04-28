В Подмосковье до 11 мая включительно будет действовать режим самоизоляции

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28 апреля 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, до 11 мая включительно.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства. В документе, в частности, говорится о запрете на проведение в регионе спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

В Подмосковье, так же, как и в столице, решили приостановить организацию детского оздоровительного отдыха летом на базе школ.