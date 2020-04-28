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Дети из Ямало-Ненецкого АО могут остаться без летних оздоровительных лагерей

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Дети из Ямало-Ненецкого АО могут остаться без летних оздоровительных лагерей
Фото: соцсети

Летом тысячи юных ямальцев не смогут выехать в оздоровительные лагеря.

По данным департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, уже отменены поездки за счет бюджета в первую смену. Не исключено, что отмена коснется и других смен.

Таким образом, выезд детских групп за пределы региона летом может не состояться вообще.

Сообщается, что сейчас рассматривается два варианта, как заменить несостоявшийся отдых детей в июне. Первый – это увеличение мест в лагерях в последующие смены. Но, опять-таки, если это будет невозможно, то власти будут постепенно отменять последующие смены, вплоть до четвертых.

Ранее сообщалось, что столица ЯНАО осталась без хирургов из-за вспышки COVID-19.

ДВа

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