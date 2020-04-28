Дети из Ямало-Ненецкого АО могут остаться без летних оздоровительных лагерей

Летом тысячи юных ямальцев не смогут выехать в оздоровительные лагеря.
По данным департамента молодежной политики и туризма ЯНАО, уже отменены поездки за счет бюджета в первую смену. Не исключено, что отмена коснется и других смен.
Таким образом, выезд детских групп за пределы региона летом может не состояться вообще.
Сообщается, что сейчас рассматривается два варианта, как заменить несостоявшийся отдых детей в июне. Первый – это увеличение мест в лагерях в последующие смены. Но, опять-таки, если это будет невозможно, то власти будут постепенно отменять последующие смены, вплоть до четвертых.
Ранее сообщалось, что столица ЯНАО осталась без хирургов из-за вспышки COVID-19.