Протоиерей рассказал, как в условиях самоизоляции встретить Радоницу

Лоргус подчеркнул, что этот обычай отмечают, прежде всего, страны входившие ранее в Российскую империю. В беседе с Радио Sputnik протоиерей подчеркнул, что обычно в Радоницу после службы верующие посещают могилы родных, однако с церковной точки зрения это не является обязательным. По словам священнослужителя, значительно важнее молитва , которую в условиях самоизоляции можно совершить дома.

Андрей Лоргус отметил, что следует зажечь свечу или лампаду, открыть домашний молитвослов и прочитать молитву о поминовении усопших. Заранее нужно приготовить записку об упокоении, чтобы вспомнить всех, о ком хочется помолиться. Протоиерей подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что в этом году нельзя посетить кладбище в этот день. "Наши близкие усопшие только порадуются, что мы себя бережем", – заключил священнослужитель.