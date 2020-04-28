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Протоиерей рассказал, как в условиях самоизоляции встретить Радоницу

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Протоиерей рассказал, как в условиях самоизоляции встретить Радоницу
православный храм, pixabay.com
Протоиерей Андрей Лоргус рассказал, как встретить Радоницу в период самоизоляции. Согласно традиции, которая является относительно недавней, но очень глубокой, в этот день поминают усопших.
 
Лоргус подчеркнул, что этот обычай отмечают, прежде всего, страны входившие ранее в Российскую империю. В беседе с Радио Sputnik протоиерей подчеркнул, что обычно в Радоницу после службы верующие посещают могилы родных, однако с церковной точки зрения это не является обязательным. По словам священнослужителя, значительно важнее молитва, которую в условиях самоизоляции можно совершить дома.
 
Андрей Лоргус отметил, что следует зажечь свечу или лампаду, открыть домашний молитвослов и прочитать молитву о поминовении усопших. Заранее нужно приготовить записку об упокоении, чтобы вспомнить всех, о ком хочется помолиться. Протоиерей подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что в этом году нельзя посетить кладбище в этот день. "Наши близкие усопшие только порадуются, что мы себя бережем", – заключил священнослужитель.
ЕТ

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