Коронавирус с божьей помощью: грузинские храмы не собираются закрывать

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16 апреля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Руководство Грузинской православной церкви игнорирует введенные в стране чрезвычайное положение и комендантский час. В церквях продолжаются службы, хотя при этом прихожанам формально рекомендуется соблюдать социальную дистанцию до двух метров.

Среди зараженных коронавирусом в стране есть как минимум один священник. Настоятель Церкви Иоанна Богослова, что находится в центре Тбилиси, до своего обращения к врачам заразил свою сестру и племянника. Сколько при этом могло заразиться прихожан, пока неизвестно.

Группа теологов обратилась к руководителям православных церквей с призывом повлиять на руководство Грузинской православной церкви (ГПЦ) и склонить его к отказу от служб.

«В чем смысл действий правительства по противостоянию пандемии, если ни чрезвычайное положение, ни комендантский час, ни объявленный всеобщий карантин не распространяются на церковь, собирающую толпы людей, тогда как сегодня по закону нельзя собираться вместе трем и более лицам?», - заявил в эфире одного из телеканалов Грузии теолог Басил Кобахидзе.

Члены правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария и ведущие эпидемиологи встретились на этой неделе с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II. После завершения переговоров Гахария объявил о том, что в пасхальную ночь храмы будут открыты.

Эксперты отмечают, что в преддверие парламентских выборов власть не решается идти на обострение отношений с ГПЦ. Между тем, сообщается, что в Грузии в связи с пандемией уже закрыто несколько городов и сел. В ближайшее время предполагается закрытие Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми.