Научный руководитель Гидрометцентра предрек рекордно жаркий год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений, хотя температурные рекорды не гарантированы.

Вильфанд отметил, что уже пять пятилетий подряд температуры повышаются – это является характеристикой глобального потепления. Это связано с увеличением содержания в атмосфере парниковых газов. Ученый не исключил, что текущий год будет не рекордно теплым, однако станет вторым или третьим в рейтинге температур.