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Научный руководитель Гидрометцентра предрек рекордно жаркий год

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Научный руководитель Гидрометцентра предрек рекордно жаркий год
солнце, pixabay.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений, хотя температурные рекорды не гарантированы.
 
Вильфанд отметил, что уже пять пятилетий подряд температуры повышаются – это является характеристикой глобального потепления. Это связано с увеличением содержания в атмосфере парниковых газов. Ученый не исключил, что текущий год будет не рекордно теплым, однако станет вторым или третьим в рейтинге температур.
 
Роман Вильфанд добавил, что речь идет о температуре, которая измеряется в приземном слое воздуха – два метра от поверхности земли.
ЕТ

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