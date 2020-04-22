Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион вернется тепло. По словам синоптика, холодная и ветреная погода продержится до конца рабочей недели.

Уже в выходные температура воздуха в Москве и Подмосковье повысится до 10 градусов, с субботы не ожидается существенных осадков

Как уточнила Татьяна Позднякова, в последующие дни столбики термометров в столичном регионе будут постепенно подниматься. Дневная температура будет находиться на уровне 9-11 градусов выше нуля.