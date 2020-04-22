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Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
цветение сливы, pixabay.com
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион вернется тепло. По словам синоптика, холодная и ветреная погода продержится до конца рабочей недели.
 
Уже в выходные температура воздуха в Москве и Подмосковье повысится до 10 градусов, с субботы не ожидается существенных осадков
 
Как уточнила Татьяна Позднякова, в последующие дни столбики термометров в столичном регионе будут постепенно подниматься. Дневная температура будет находиться на уровне 9-11 градусов выше нуля.
ЕТ

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